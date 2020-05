Grêmio e Inter podem treinar? Entenda o decreto do RS

Para tentar controlar a pandemia de coronavírus, o governo do Rio Grande do Sul estabeleceu um sistema de bandeiras, que classifica as cidades de acordo com o avanço da Covid-19 em cada uma delas. Está orientação afeta diretamente os clubes de futebol do estado.

As cidades foram divididas em 20 regiões e cada uma receberá uma cor que representa a situação local quanto ao coronavírus. Amarelo e laranja representam que as regiões necessitam de medidas mais brandas, enquanto que vermelho e preto exigem medidas mais duras.

Porto Alegre recebeu a bandeira laranja. Com isso, os clubes da capital - e das demais cidades com esta classificação - poderão realizar treinos físicos em locais abertos e com apenas 25% do staff. Desta forma, será adotado um sistema de revezamento nos elencos para que todos possam treinar.

Tanto Internacional quanto Grêmio podem seguir com as atividades, retomadas na última semana.

Com a publicação feita pelo governo gaúcho, a dupla Gre-Nal decidiu retomar seus treinos na tarde desta segunda-feira. Os clubes aguardavam justamente um esclarecimento oficial para organizar suas atividades nesta semana.

Os clubes realizaram testes em seus elencos e, no Tricolor, Diego Souza e mais dois funcionários testaram positivo para a Covid-19.

Nenhuma região recebeu a cor preta, pior nível desta classificação. Apenas uma região, a de Lajeado, recebeu a cor vermelha. Nenhum clube da primeira divisão do Campeonato Gaúcho está nessa região.

Seguindo as orientações responsáveis, os clubes devem manter seus jogadores o mais afastados possível e tomar todas as medidas necessárias de limpeza e segurança.