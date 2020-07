Grêmio empata com Ypiranga, mas segue líder

O Grêmio teve uma atuação intensa ao receber o Ypiranga neste domingo no CT Hélio Dourado e, em meio à pressão alta, conseguiu abrir o placar com Diego Souza, que é o artilheiro do Campeonato Gaúcho (seis gols).

Aos 37 minutos, o atacante aproveitou cruzamento de Everton com desvio para finalizar com uma espécie de voleio e abrir o placar. Apesar do domínio da posse de bola por parte dos anfitriões, o empate chegou ainda no primeiro tempo.

Uma obra de arte de Muriel surpreendeu a todos quando ele arriscou um chute de longa distância e acertou o ângulo do goleiro Vanderlei aos 43 minutos.

O segundo tempo seguiu tendo o time de Renato Gaúcho em cima, mas faltou criatividade. Com tentativas de longa distância e cruzamentos, o Tricolor não conseguiu superar a zaga e, quando ficou na cara do gol, o goleiro Deivity evitou uma chance claríssima de Matheus Henrique.

Com o empate, o Grêmio deixou escapar a confirmação antecipada da liderança no Grupo B e soma cinco pontos no topo da tabela, sem ter ainda a classificação matematicamente garantida. Já o Ypiranga está em quinto no Grupo A, com apenas três pontos em cinco jogos, e não tem mais chances de se classificar.

Na próxima rodada o Tricolor visita o Novo Hamburgo em partida marcada para a quarta-feira desta semana. No mesmo dia, o time de Erechim recebe o Caxias.