Grêmio quer renovar com Renato Gaúcho mas tem Cuca como opção

De olho na temporada 2021, o Grêmio se movimenta pela renovação de Renato Gaúcho. A intenção do clube é seguir com o treinador por mais um ano, no entanto, há uma ala da diretoria que já vê com bons olhos a possibilidade de mudança no comando técnico.

Renato também não tem claro se seguirá no clube. Pessoas ligadas ao treinador acreditam que chegou o momento de buscar novos ares e colocam o resultado da final da Copa do Brasil como primordial na decisão do treinador.

A final do torneio nacional, inclusive, obriga Renato e Grêmio a assinarem um aditivo no contrato que termina no dia 28 de fevereiro, já que o segundo jogo será no dia 7 de março.

No meio de tudo isso, o Grêmio já começa a fazer sondagens até por não ter a certeza de que Renato topará uma renovação. Um nome que agrada bastante o Tricolor Gaúcho é o de Cuca, que chegou a ser sondado. A notícia foi trazida pelo jornal "A Tribuna" e confirmada pela Goal.

Cuca também vive momento de indefinição no Santos e ainda avalia uma renovação. A diretoria do Peixe deixou claro o desejo de estender o contrato do treinador que termina no final de fevereiro, mas os problemas encarados na atual temporada podem pesar na decisão do técnico.