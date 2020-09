Griezmann, irritado com os rumores que o colocam fora do Barcelona

Griezmann dará início a sua segunda temporada no Barcelona. O francês foi taxativo quando perguntado sobre uma possível saída do clube espanhol.

"Se meu futuro está no Barça? Sim, não sei porque as pessoas inventam destinos para ver se um dia vão acertar. Mas estou muito bem lá, sei que tenho a confiança do clube e do treinador. Foi uma temporada complicada para todos e vamos começar novamente", disse em declarações a 'M6'.

O francês já afirmou em várias oportunidades que pretende seguir no Barcelona. E parece que Ronald Koeman conta muito com ele para a próxima temporada.