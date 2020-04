Guerrero está perto de igualar marca do Corinthians

O atacante Paolo Guerrero já conquistou a torcida do Internacional com gols e o carisma peculiar que encanta o futebol brasileiro desde o começo da década. A trajetória tem sido tão intensa neste início, aliás, que o peruano está próximo de igualar uma marca desenvolvida nos tempos de Corinthians.

Com sete gols marcados em Libertadores pelo Colorado, Paolo tem apenas um a menos do que os registrados quando defendeu o clube do Parque São Jorge, entre 2012 e 2015.

Naquela ocasião, o centroavante disputou duas edições do torneio, em 2013 e 2015, balançando quatro redes em cada uma delas. Em ambas, o jogador e o Timão foram eliminados ainda nas oitavas de final da competição.

Já pelo Colorado, com o qual alcançou as quartas no ano passado, Guerrero fez quatro gols em 2019 e já tem três na atual disputa, paralisada por causa da pandemia do Covid-19.

Com praticamente toda a fase de grupos pela frente, salvo algum evento de força-maior que cancele a realização da mesma, Guerrero tem tudo para transformar essa competição na mais goleadora desde que resolveu voltar ao futebol sul-americano.

Além das duas com o Corinthians, ele chegou a jogar uma pelo Flamengo, em 2017, anotando apenas duas vezes pelo Mengão. Mesmo aos 36 anos de idade, o artilheiro parece ter muito o que dar ao Inter pelos próximos anos.