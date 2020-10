Haaland e Odegaard acabam com a Romênia

Um dos líderes da vitória da Noruega foi Odegaard, que voltou de empréstimo para assumir um papel de importância no Real Madrid nesta temporada. Outro protagonista na vitória deste domingo por 4 a 0 foi o centroavante desejado pela diretoria do Santiago Bernabéu, um '9' que ainda pertence ao Borussia Dortmund e que não para de brilhar.

Contra a Romênia, os dois fizeram o que quiseram. A seleção norueguesa contou com seus dois jovens para ganhar força na tabela da Liga das Nações. Haaland foi o maior destaque. Com um hat-trick, não há o que se possa discutir.

A temporada do atacante começa com seis gols em seis jogos, números que aumentam as expectativas de um 'gigante' que parece disposto a repetir a campanha passada, quando surgiu como promessa de ser um dos jogadores mais eficientes do mundo da bola, tanto em nível de clubes como de seleções.

No gol que abriu o placar e no terceiro, Haaland contou com assistências de Odegaard. O destaque ficou para o primeiro, um golaço. Com a assistência vertical do madridista ao 'estilo Xavi Hernández', a zaga não conseguiu evitar que o passe infiltrado chegasse ao centroavante.

Apesar do fracasso recente, a Noruega recuperou o sorriso pela Liga das Nações, em que o time de Lagerbäck lidera o Grupo I da Liga B, e espera evoluir em busca de maiores ambições. Resta aguardar as próximas atuações dos jovens que são observados pelo Real Madrid para saber até onde a seleção do país nórdico pode chegar.