Haaland posa com a camisa do Corinthians e agita a torcida

Erling Haaland atacante do Borussia Dortmund, publicou um vídeo nas suas redes sociais vestindo a camisa do Corinthians, o que chamou atenção da torcida.

No vídeo, o atacante norueguês agradeceu todas as mensagens que recebeu por seu aniversário de 20 anos, no dia 21 de julho.

A torcida do Corinthians e o perfil do clube aproveitaram a deixa do atacante sensação da Europa. O time paulista disse que o atacante fez uma bela escolha.