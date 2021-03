Hazard e Ramos vão se recuperando com sucesso

O belga Eden Hazard, assim como o espanhol Sergio Ramos e o francês Karim Benzema, realizaram parte dos treinos desta quinta-feira no gramado do CT de Valdebebas e apressam sua recuperação para estar no clássico no próximo domingo (16:15 horas CET ) contra o Atlético de Madrid.

Três nomes cruciais de um Real Madrid que, após o tropeço de segunda-feira em casa contra a Real Sociedad, (1-1) enfrenta a partida com a obrigação de vencer para não sair da briga pelo título da LaLiga Santander. De todos, o francês é quem mais tem chances de chegar.

Benzema, a grande referência no ataque da equipe merengue tem sido baixa nos últimos três jogos, está progredindo bem e, após completar os treinos com exercícios no campo e na academia, pode ser a grande novidade para o clássico.

Por outro lado, o francês Zinedine Zidane conta com a ausência certa do espanhol Dani Carvajal, que ainda se recupera da lesão muscular na coxa direita com afetação dos tendões que sofreu no dia 15 de fevereiro contra o Valencia.

A boa notícia para o técnico francês é a confirmação da recuperação do brasileiro Éder Militão, que não joga desde que foi expulso na partida contra o Levante, no dia 30 de janeiro, e a progressão daqueles já recuperados, como o uruguaio Fede Valverde e dos brasileiros Rodrygo e Marcelo.

Os dois primeiros tiveram oportunidade de reaparecer no segundo tempo e juntamente com Vinicius Júnior deram um ar novo ao jogo do clube merengue. Aliás, um toque de calcanhar do uruguaio possibilitou a jogada que acabou no gol de empate do atacante brasileiro.