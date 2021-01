Hazard fecha com chave de ouro o primeiro tempo do Real

O começo do jogo em Vitória não foi tão fácil para o Real, mas com gols e muito seriedade as coisas melhoraram para o conjunto merengue.

Casemiro abriu o placar, Benzema ampliou a vantagem e no último minuto do primeiro tempo, Eden Hazard transformou a vantagem em goleada.

Toni Kroos, que ao lado de Modric teve uma atuaçãon impecável, deu um lindo lançamento para Hazard, o belga invadiu a área e bateu na saída de Pacheco, para marcar o terceiro.