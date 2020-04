"Hazard foi o mais difícil de marcar, tem pernas curtas"

Em uma divertida conversa com seus seguidores, o meia espanhol revelou que Eden Hazard é o jogador que mais lhe deu trabalho na defesa.

"Hazard, o jogador do Real Madrid, é o jogador que foi o mais difícil de marcar desde que jogo na elite. Ele é um jogador baixinho, com pernas curtas e uma parte inferior do corpo muito forte. E tem muita mobilidade e qualidade, é claro. Então, para um jogador como eu, um pouco mais alto, foi mais difícil para mim poder marcar", explicou Mikel Merino.

Além disso, o espanhol também falou sobre seu futuro como jogador do Real: "Estou muito feliz aqui em San Sebastián, no clube, temos um grupo de pessoas que são fantásticas e me sinto muito bem, estou perto de casa, tenho estabilidade e continuidade, que é o que todos os jogadores precisam para melhorar e crescer. Vamos ver como tudo acontece. "

Sobre sua origem, contou: "Nasci em Pamplona e comecei a jogar futebol no time da minha cidade, então meu outro time, além do Real, é o Osasuna, claro".

Por fim, ele deixou claro que seu sonho nesta temporada é poder elevar o título da Copa: "Classificar para a Liga dos Campeões ou vencer a Copa do Rei? Prefiro vencer a Copa, porque um título é um título, e para mim não há nada que igualar".