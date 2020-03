Honda marca na estreia pelo Botafogo

Honda fez a sua estreia com a camisa do Glorioso e mostrou que tem estrela. O japonês foi o responsável por inaugurar o marcador na partida contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca.

Rafael Navarro invadiu a área, limpou o goleiro e caiu na área. Pênalti que o árbitro não duvidou em apitar. Honda foi para a cobrança e bateu colocado, sem chances para Matheus Inácio.

Com o gol Honda encerra um jejum de quase um ano sem marcar. A última vez que ele tinha balançado as redes foi na vitória do Melbourne Victory por 2 a 0 sobre o Perth Glory em 30 de março de 2019.