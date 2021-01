Huntelaar passa por reconhecimento médico e voltará ao Schalke 04

O que será uma das contratações mais famosas neste mercado de transferências está prestes a se tornar oficial. Klaas-Jan Huntelaar, de 37 anos, está a um passo de retornar ao Schalke 04.

O interesse saltou para o primeiro plano há vários dias e o treinador da equipa alemã, Christian Gross, até se atreveu a confirmá-lo numa coletiva de imprensa: "Há interesse mútuo, seria fantástico".

E de acordo com as últimas informações de alguns meios de comunicação alemães, como 'Sport1' ou 'Kicker', o acordo entre as duas partes pode ser anunciado em breve: o atacante já passou no exame médico.

Huntelaar teria se submetido com sucesso ao exame médico pertinente antes de sua contratação na segunda-feira, portanto a entidade alemã já sabe o estado em que o jogador se encontra e, portanto, pode oficializar seu retorno.

O acordo entre o Schalke 04 e o Ajax é total e 'De Telegraaf' aponta que os rumores podem deixar de sê-lo durante a noite desta segunda-feira ou na manhã desta terça-feira.