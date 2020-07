Ibrahimovic chega a 100 jogos com o Milan

15 de julho de 2020 sempre será uma data muito especial para os torcedores do Milan e, acima de tudo, para um Zlatan Ibrahimovic que segue escrevendo sua história com a equipe do San Siro.

O atacante sueco entrou em campo nesta quarta-feira para sua 100ª partida pela equipe lombarda, iniciando o duelo contra o Parma entre os onze titulares.

Ibrahimovic iniciou sua segunda fase no em janeiro, quando terminou seu vínculo com o Los Angeles Galaxy. Anteriormente, o craque jogou pelo Milan nas temporadas 2010-2011 e 2011-12.

Na primeira das passagens pela equipe, Zlatan conseguiu se proclamar campeão da Serie A. No total, o atacante marcou 62 gols e distribuiu 27 assistências.