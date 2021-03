Ibrahimovic jogará com a Suécia no próximo Data FIFA

Se tudo der certo, faltam apenas algumas semanas para ver Zlatan Ibrahimovic vestir a camisa da Seleção Sueca novamente. E é que, de acordo com 'FotbollDirekt', o atacante do Milan concordou em interromper sua aposentadoria para retornar ao time de seu país.

Já se passaram muitos meses de boatos. Primeiramente foram cruzamentos de declarações, tanto Zlatan quanto a Federação Sueca se provocaram, mas depois de várias encontros, os pingos nos is foram colocados.

Pelo que já foi divulgado, a expectativa é que Zlatan Ibrahimovic conste na lista que o técnico Janne Andersson divulgará no dia 18 de março, para as próximas partidas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar contra o Geórgia (25 de março) e Kosovo (18) .

Entrevistado pelo jornalista Olof Lundh, Andersson já confessou ter falado com Zlatan. "Não sei o que vai acontecer, mas visitei ele em novembro. O resultado dessa reunião foi que continuaríamos conversando", explicou.

Em janeiro, foi o próprio Ibrahimovic quem falou sobre essas reuniões: "Não é segredo. Veremos, vai depender de como eu me sinto. Não vou entrar para uma equipe se não tiver nada para contribuir." Considerando seu nível, é evidente que ainda tem coisas a dizer.

Se nenhuma lesão o impedir, Ibrahimovic poderá jogar sua primeira partida pela Suécia, a 117ª no geral, desde a eliminação contra a Bélgica na fase de grupos da Eurocopa 2016.