Jefferson cobra jogadores do Botafogo: “tem que lutar”

A situação do Botafogo não é nada fácil. O time acumula uma sequência de seis derrotas consecutivas, sendo a goleada para o São Paulo por 4 a 0, na última quarta-feira, a mais recente. Durante o jogo, o ex-goleiro Jefferson desabafou nas redes sociais, cobrando mais comprometimento dos atletas.

"Estou aqui desse lado, mas já estive do lado de vocês", disse o ídolo botafoguense no Instagram. "Sei que não está sendo fácil. Ganhar ou perder faz parte, mas tem que entregar mais dentro de campo, tem que entregar tudo. Parece que já jogaram a toalha, já aceitaram a situação".

"Você não vê ninguém revoltado, ninguém chamando a responsabilidade, cabeça baixa. Está parecendo que está só esperando terminar o campeonato. Deixa tudo dentro de campo, é sangue do olho. Não pode se entregar desse jeito. Tem que lutar até o final", concluiu.

Após 24 rodadas, o Botafogo somou apenas 20 pontos e amarga a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Alvinegro Carioca tem mais chances de cair para a Série B do que o Goiás, lanterna da competição: 87,1% do Botafogo contra 83,6% do time esmeraldino.

Com cinco treinadores diferentes em 2020, a crise do Botafogo é vai muito além das quatro linhas. O Alvinegro convive há alguns anos com uma crise financeira e institucional e já não consegue ser protagonista, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito nacional.

Atletas contratados para recolocar o Botafogo no caminho das vitórias não entregaram o que deles se esperava. Keisuke Honda causou polêmica depois de criticar a gestão do clube nas redes sociais e foi barrado o jogo contra o São Paulo. Salomon Kalou também pouco consegue se destacar.

No sábado, 12, o Botafogo enfrenta o Internacional em Porto Alegre para tentar quebrar a sequência ruim de resultos e iniciar uma campanha de recuperação na competição.