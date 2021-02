Ighalo deixará o United com destino a Arábia Saudita

Odion Ighalo foi uma das apostas do Manchester United na temporada passada. O clube 'red devil' conseguiu ampliar o empréstimo do nigeriano até 31 de janeiro de 2021.

O jogador, que pertence ao Shanghai Shenhua, teria que retornar nesse segunda-feira para a China e se reapresentar ao clube.

No entanto, de acordo com 'Sky Sports', o atacante poderia parar no Al-Shabab da Arábia Saudita e o seu novo contrato poderia ser assinado nos próximos dias.

Nessa temporada, Ighalo disputou apenas 157 minutos e não marcou gols.