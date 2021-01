Ighalo reconheceu que gostaria de jogar na MLS

Odion Ighalo está jogando de forma temporária no Manchester United. O atacante de 31 anos atua por empréstimo em Old Trafford procedente do Shanghai Shenhua, equipe chinesa detentora do seu passe.

No entanto, seu empréstimo expira no dia 31 de janeiro, momento em que o nigeriano terá que decidir o que fazer. Em suas última declarações, deixou claro que a MLS é uma opção.

Em declarações a 'ESPN', Ighalo comentou: "Agora estou em Manchester, mas no final do mês não sei onde estarei. Se for possível, gostaria de ficar aqui, se não, terei que ir".

"Tenho algumas opções. Estou esperando o meu agente. Ele está fazendo o seu trabalho e eu o meu. No final do mês temos que decidir o que é melhor. Também gostaria de jogar na MLS, mas tenho que esperar", compeltou.