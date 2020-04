Iniesta se vê no banco do Barça... junto com Xavi!

Andrés Iniesta, ex-jogador do FC Barcelona, acredita que um eventual retorno de Xavi ao clube 'culé' como treinador seria "uma ótima notícia", e ele não descarta sentar no banco com seu ex-companheiro de equipe no futuro, segundo a EFE. '

O lendário meio-campista do Barça e da Seleção Espanhola falou em uma entrevista por teleconferência realizada por ocasião do lançamento do documentário sobre sua carreira 'Andrés Iniesta - El héroe inesperado', produzido pela 'Rakuten TV' e disponível a partir do dia 23. .

"Não é uma má ideia", respondeu Iniesta quando perguntado se poderia se repetir no banco a dupla estelar que ele formou com Xavi Hernández no meio-campo do Barça e da 'la Roja'.

No entanto, o atual jogador de futebol do Vissel Kobe disse que é uma "hipótese" e "coisas difíceis acontecem, embora não sejam impossíveis" devido ao "timing", as idades de ambas e de suas situações atuais.

"No momento ainda estou jogando e ele é treinador. Não sei se vou receber minha licença de treinador ou onde estarei. Ou seja, imaginar ou sonhar está bom, mas depois veremos", disse o jogador de futebol de Fuentealbilla (Albacete) .

"O que está claro para mim é que pessoas ou jogadores que foram tão importantes para o Barça, acho que seria uma ótima notícia se eles pudessem continuar voltando e desempenharem funções para as quais foram treinados", acrescentou Iniesta.

Xavi, atual técnico do Al-Sadd, do Catar, rejeitou em janeiro passado uma oferta do Barça para substituir o técnico Ernesto Valverde, e é a "pedra angular" do projeto esportivo que será apresentado pelo candidato à presidência do clube catalão Víctor Font para as eleições do próximo verão, de acordo com este candidato.