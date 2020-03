Inter e Aránguiz: da esperança ao 'fim do amor' com a torcida

Em 2014, o volante Charles Aránguiz já era titular da seleção chilena de Jorge Sampaoli e considerado um jogador promissor no futebol sul-americano, devido aos seus três grandes anos na Universidad de Chile. Assim, quando o meio-campista chegou por empréstimo ao Internacional, a torcida recebeu o atleta com alta expectativa.

Expectativa esta que se tornou em carinho. Inicialmente por empréstimo no Colorado, Aránguiz impressionou e em poucos meses se transformou em um dos principais jogadores do clube, sendo contratado em definitivo.

Desta maneira, quando o chileno deu adeus a Porto Alegre em direção ao Bayer Leverkusen, torcedores começaram a sonhar com um eventual retorno do meio-campista ao Internacional, ao término de sua carreira na Europa. Por alguns meses, parecia que esta escrita seria verdadeira.

Com mais de 100 partidas e uma boa carreira na Alemanha, o contrato de Aránguiz estava no fim e sua permanência no Leverkusen estava ameaçada. Tudo parecia estar caminhando para que o chileno voltasse ao Internacional como principal reforço do clube para a disputa da Libertadores de 2020 .

Explicando: já havia um acerto entre Aránguiz e o Colorado desde outubro de 2019. As conversas só não foram mais definitivas pois o clube gaúcho ficou com medo de ser acusado de assédio, já que o contrato do jogador com o Leverkusen só acabaria no meio de 2020.

Em janeiro deste ano, no entanto, a proposta de um pré-contrato para que o meio-campista reforçasse o Internacional a partir de julho já existia, e bastava a assinatura de Aránguiz para que o negócio saísse. Naquele momento, a expectativa do torcedor se transformou em uma euforia. Confira algumas reações da época:

No entanto, as conversas esfriaram.

De acordo com informações de 'Globo Esporte', mesmo que o empresário André Cury se reunisse constantemente com a diretoria do Internacional, o agente e o jogador não gostaram que o pré-contrato tivesse vazado, e colocaram um balde de água fria na especulação.

Assim, a novela, que parecia ter um final feliz para o Colorado, continuou se estendendo, até o dia de hoje: Cury anunciou a renovação de contrato de Charles Aránguiz com o Bayer Leverkusen.

Depois de todas as reviravoltas desta trama rocambolesca, o sentimento da torcida do clube com o chileno se tornou outro: acusações de ingratidão. Confira:

É claro que o mundo do futebol sempre traz novas guinadas, mas uma coisa parece clara: depois de tanta expectativa, o torcedor do Internacional "virou a página" de Aránguiz.