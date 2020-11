Inter e Cruzeiro acertam troca de Pottker por Maurício

Com má passagem pelo Internacional, o artilheiro do brasileirão 2016 está prestes a ser oficializado como novo reforço do Cruzeiro. Willian Pottker, de 26 anos, foi cortado do jogo contra o Corinthians e está partindo rumo a Belo Horizonte, onde assinará por quatro anos.

O atacante chega a pedido de Felipão, que, em troca, entrega à equipe gaúcha o jovem meia Maurício. Aos 19 anos, ele deixa seu vínculo até dezembro de 2023 para ter contrato de cinco temporadas com o Inter.

Os dois times se despedem de seus atletas, mas mantêm percentuais dos direitos econômicos deles, segundo informação publicada por 'UOL Esportes'.

Enquanto Pottker chega ao Cruzeiro para dar mais experiência na disputa da Série B, Maurício é bem-vindo ao Colorado para ocupar o lugar de Boschilia, que sofreu lesão grave e só volta na próxima temporada.