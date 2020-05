Inter já sabe o que fazer com Icardi

Ainda não se sabe o que será de Icardi no próximo ano. Seu futuro é uma das incógnitas que serão eliminadas neste verão.

"Sei que Icardi gostaria de ficar em Paris. Existe uma opção de compra que o PSG pode exercer e expira em 31 de maio. O valor foi obviamente condicionado pela emergência de saúde. Vamos ver o que acontece", disse Ausilio em uma entrevista na televisão italiana 'Sky Sport'.

Icardi deixou a Inter no último verão e o acordo prevê que, após este ano de empréstimo, o PSG possa contratá-lo em definitivo em troca de 70 milhões de euros, quantia que poderia ser levemente reduzida pela crise econômica causada pela pandemia de pandemia. coronavírus.

"Conversamos frequentemente com o diretor esportivo do PSG, Leonardo, e sei que Icardi assinou um contrato que prevê a possibilidade de ficar em Paris", disse Ausilio.

Segundo as informações mais recentes, PSG e Inter já entraram em acordo por Icardi. O clube francês quer comprá-lo e a entidade italiana teria aprovado a operação. No entanto, Ausilio não falou sobre esse acordo sobre o qual a imprensa francesa fala.

O diretor de esportes da Inter também informou que o chileno Arturo Vidal, meio-campista do Barcelona, ​​"não é uma prioridade" no momento e também não é o uruguaio Edinson Cavani, atacante do PSG.

Contudo, a Inter recuperará no final desta temporada o belga Radja Nainggolan, que foi emprestado por um ano ao Cagliari por não ter espaço, na época, no esquema do técnico Antonio Conte.