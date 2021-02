Inter revive Brasileirão de 2005 com Corinthians pela frente

Após uma ‘final antecipada’ com polêmica envolvendo a arbitragem, o Internacional chegou à última rodada do Brasileirão com chances de título, mas não depende apenas de si para ser campeão. O enredo lembra muito a situação que o Colorado viveu no ano de 2005, que até hoje está engasgada na garganta de muitos torcedores. E para ajudar, o adversário desta quinta (25) será justamente o Corinthians, rival que ficou com o título nacional naquela ocasião.

Em 2005, Inter e Corinthians, liderados por Rafael Sóbis e Tévez, brigaram até a última rodada pelo título do Brasileirão. As duas equipes eram notadamente as melhores do país e se enfrentaram em uma ‘final antecipada’, a três jogos do fim do campeonato.

O duelo, disputado no Pacaembu, terminou empatado em 1 a 1, com gols dos atacantes já citados acima. Porém, o grande protagonista daquela partida foi o árbitro Márcio Rezende de Freitas.

Aos 28 minutos da segunda etapa, Tinga recebeu enfiada de bola na área e dividiu com Fábio Costa, goleiro do Corinthians na época. Os Colorados pediram pênalti, mas o juiz não viu nada de irregular no lance e acabou expulsando o jogador do Inter, mostrando o segundo cartão amarelo por simulação.

O fato, que foi determinante para o resultado do jogo, obviamente revoltou o Internacional, mas o clube se manteve na briga pelo título até a última rodada. No último jogo, o Timão perdeu para o Goiás, mas o Inter também tropeçou e o título acabou ficando com o Alvinegro paulista, que desde então se tornou o grande rival do Colorado fora do Rio Grande do Sul.

Agora, os gaúchos vivem um enredo muito parecido com o de 2005. Novamente na briga pelo título do Brasileirão, que não vem desde 1979, o Inter teve uma final antecipada contra o Flamengo, que mais uma vez contou com polêmica envolvendo a arbitragem.

Com Rodinei expulso por um pisão em Filipe Luís - lance que também é extremamente contestado pelos Colorados - o time de Abel Braga viu o Rubro-Negro carioca assumir a liderança da competição. Mesmo assim, o Inter chega na última rodada brigando pelo título, assim como em 2005, e precisa de um tropeço do Flamengo contra o São Paulo para seguir sonhando.

E o adversário do Colorado nesta quinta (25) será justamente o Corinthians, grande rival daquele ano. Essa será a chance do Inter derrotar o Alvinegro e quem sabe colocar um fim no jejum de títulos brasileiros, ou então de o Timão atrapalhar os planos do Inter de ser campeão nacional mais uma vez.