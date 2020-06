Internacional procura o Flamengo e quer estender o empréstimo de Rodinei

Primeiro jogador contratado pelo Internacional para a temporada 2020, Rodinei deve ficar mais tempo em Porto Alegre. Emprestado pelo Flamengo até dezembro, o jogador não deve voltar ao Rio de Janeiro, isso porque o diretor de futebol do Colorado, Rodrigo Caetano, já abriu as conversas para estender o empréstimo do lateral.

De acordo com o dirigente, a crise do coronavírus e a pequena amostra do jogador no clube são os motivos para estender o empréstimo. Vale ressaltar que, no contrato, o Internacional tinha opção fixada de compra no valor de 4 milhões de euros(23 milhões de reais na cotação atual). Além de Rodinei, o Internacional também manifestou o interesse na prorrogacação de contrato de Musto, Gustavo e Saravia.

"Nós estamos trabalhando isso(renovação de Rodinei). Eu faço parte de um departamento de futebol. Não é segredo para ninguém, se nós não estamos podendo contar com reforços, nós nos antecipamos. Aqueles jogadores que ficariam livres ou que têm uma relação com o Inter, nós estendemos o vínculo, já manifestamos o interesse com os clubes. Pode existir uma prorrogação automática por causa da pandemia. Caso isto não ocorra, vamos trabalhar para estendermos estes prazos. O interesse é de que eles permaneçam também", disse o executivo em entrevista à Rádio Gaúcha.

Aos 28 anos de idade, Rodinei tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022. Campeão da Libertadores e do Brasileirão no ano passado, ele foi liberado pelo técnico Jorge Jesus para procurar um novo clube e recebeu o aval de Coudet, que estava chegando no Beira Rio.