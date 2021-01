Invadiu o campo, roubou uma chuteira e foi adotado

2020 não deixa de surpreender, nem mesmo nas suas últimas horas. A última curiosidade esportiva veio diretamente de Bolívia, mas teve um final feliz.

Durante a partida entre The Strongest e Bolívar, um cachorro invadiu o campo e roubou a chuteira de um dos jogadores. E durante alguns instantes brincou pelo gramado.

Finalmente, ao receber um carinho do árbitro o inesperado torcedor deitou no gramado e foi retirado de campo por um jogador do The Strongest.

Após o apito final, Raúl Castro, um dos jogadores do time da casa, assegurou que irá adotar o animal, que já tem até nome: 'Cachito'.