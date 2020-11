Jair Ventura se solidariza com técnicos de Náutico e Santa Cruz

O coronavírus vai castigando o mundo do futebol. No Brasil, uma das exceções é o Sport, que só teve um caso confirmado. Diferentemente de clubes como Náutico e Santa Cruz, que tiveram seus treinadores infectados.

“Eu mandei mensagem e fui solidário com o Gilson (Kleina) e com o (Marcelo) Martelotte, dois companheiros de profissão que acabaram testando positivo. Eu tenho amizade com os dois, mandei mensagem desejando melhoras. Não é porque a gente não teve (casos) que fazemos uma precaução melhor do que os nossos companheiros de profissão”, disse Jair.

Confira no vídeo acima o que disse o treinador do Sport, Jair Ventura!