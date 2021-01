Jair Ventura: "Um resultado que não condiz com a performance"

O Sport foi até o Rio de Janeiro encarar o Fluminense, e volta para Recife com mais uma derrota na bagagem. O time teve Júnior Tavares expulso ainda no primeiro tempo e não resistiu. Ao final da partida, em entrevista coletiva, Jair Ventura analisou o resultado.

"Parece que do outro lado ninguém ficou satisfeito. Porque se você joga com um a mais, em casa, e não é superior, então mostra que o Sport fez um grande jogo. Pela performance, não foi um resultado justo. Sem querer tirar o mérito do Fluminense, mas quem assistiu viu que o Sport fez um bom jogo. Um jogo que a gente tinha um controle até a expulsão, que depois demoramos a assimilar, encontrar o encaixe e depois a gente encaixou e ficou um jogo aberto", disse o treinador do Sport.

