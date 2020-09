James Rodríguez projeta grande temporada com Ancelotti no Everton

James Rodríguez tem uma casa nova. O colombiano troca o Real Madrid pelo Everton da Inglaterra. O contrato do meia é válido por duas temporadas.

O meio-campista colombiano assinou com o clube ansioso para reeditar uma parceria com Carlo Ancelotti dos tempos de Real Madrid.

"Estou muito feliz por estar neste grande clube, com muita história e um treinador que me conhece muito bem. Sou um vencedor, um verdadeiro vencedor. Almejo planos aqui, o projeto é muito sério", disse James em entrevista ao site do Everton.