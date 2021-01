Japonês de 54 anos renova com o Yokohama por mais uma temporada

O atacante japonês Kazuyoshi Miura, mais conhecido pelos fãs como 'King Kazu', renovou o seu contrato com o Yokohama FC para a temporada 2021 e continuará disputando a J-League com 54 anos.

"Nessa temporada também quero trabalhar a cada dia com o objetivo de disputar mais partidas e contribuir com as vitórias da equipe", disse.

'King Kazu' se converteu no jogador mais velho a entrar em campo no Campeonato Japonês em setembro de 2020 (53 anos, 6 meses e 28 dias), quando foi titular na derrota por 3-2 contra o Kawasaki Fontale.

Miura tem passagens pelo futebol brasileiro, em clubes como Santos, Palmeiras e Coritiba. Além de ter jogador no Verdy Kawasaki, Genoa, Sydney, Zinamo Zagreb e pela Seleção Japonesa.