João Carvalho, Almeida, Kasami e 'Guga' são oferecidos por Mendes ao Valência

O Valência, um dos clubes que menos realizou movimentos nesse mercado de transferências, poderia contratar uma série de jogadores nessa última semana.

O treinador Javi Gracia mostrou publicamente o seu descontentamento com a falta de contratações e a torcida 'che' o apoiou: Anil Murthy deverá contratar novos jogadores.

De acordo com o 'Plaza Deportiva', o famoso agente Jorge Mendes poderia ser um grande aliado do Valência nessa última semana de mercado, já que teria oferecido alguns nomes.

Os jogadores são: Dinis Almeida (Lokomotiv Plovdiv), João Carvalho (Nottingham Forest), Pajtím Kasama (sem equipe) e Gonçalo Rodrigues 'Guga' (Famalicão).

Jorge Mendes também teria oferecido esses jogadores as demais equipes com as quais mantem uma boa relação, agora resta ao Valência analisar as possibilidades.