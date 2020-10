João Félix, Rashford, Zapata e Kean, candidatos a craque da rodada da Champions

O jogador do Atlético de Madrid, João Félix fez contra o Salzburg, possivelmente, uma das suas melhores partidas desde chegou ao Wanda Metropolitano.

O português garantiu a virada do conjunto madrilenho com dois gols no segundo tempo. Acertou o travessão com uma bicicleta e infernizou a defesa alemã.

Sua boa atuação o levou a ser indicado ao prêmio de melhor jogador da segunda rodada da Champions. Além de João, foram indicados:

Marcus Rashford, que assinou um 'hat trick' contra o RB Leipzig; Moise Kean, autor dos dois gols que deram a vitória ao PSG frente ao Istanbul Basaksehir; e Duván Zapata, que marcó outros dois gols contra o Ajax.