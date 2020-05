João Félix sofre lesão no joelho esquerdo

Más notícias para o Atlético de Madrid, que anunciou que João Félix sofreu um entorse no joelho esquerdo, tornando-o o primeiro lesionado da equipe após a volta aos trabalhos.

O relatório médico oficial informa o seguinte: "João Félix sofreu um entorse do ligamento colateral medial do joelho esquerdo em baixo grau. O português aguarda evolução".

O clube relatou que o jogador português foi submetido a exames médicos na Clínica Universidade de Salamanca, mas não relata o tempo estimado de alta do jogador.

A lesão pode deixá-lo de fora da volta da competição, marcada para a semana de 8 de junho.

De qualquer forma, o jovem não poderia disputar o primeiro jogo, contra o Athletic de Bilbao, devido ao acúmulo de cartões amarelos.

O atacante de 20 anos é um importante jogador no esquema de Simeone e, em seu primeiro semestre no clube, disputou 28 jogos, 24 deles como titular, e contribuiu com seis gols - um de pênalti - e três assistências.

Sem João Félix nem Sime Vrsaljko, que foi submetido a uma artroscopia no joelho na última quinta-feira, a equipe do Atlético retomou o treinamento nesta segunda-feira na Ciudad Deportiva, na cidade de Majadahonda, na região de Madri, novamente com grupos com menos de dez jogadores, assim como na semana passada.

Nesta terça-feira, espera-se que os grupos passem a ser compostos por 14 atletas, mudança já permitida.