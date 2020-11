Joe Gomez, lesionado com a Inglaterra, é novo desfalque do Liverpool

O Liverpool tem mais um desfalque em seu setor defensivo. Joe Gomez se lesionou durante treino e virou "preocupação séria" dos médicos, como informou a imprensa britânica.

O zagueiro deixou as atividades da seleção inglesa prévias ao amistoso da quinta-feira contra a Irlanda. Ainda não foi confirmado oficialmente o diagnóstico da lesão.

Detalhes do problema físico e o tempo necessário para recuperação deverão ser divulgados nas próximas horas. Seja qual for a gravidade, as informações iniciais apontam para mais um desafio para Jürgen Klopp.

O técnico alemão já não conta com Virgil Van Dijk, com longo tratamento de seu ligamento cruzado; Fabinho, com lesão muscular, e Trent Alexander-Arnold, que teve de sair de campo contra o Manchester City.