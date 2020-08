Joe Hart está prestes a assinar com o Tottenham

O Tottenham está prestes a anunciar a contratação de Joe Hart como seu novo goleiro. Aos 33 anos, o jogador será integrado ao time de Londres depois de uma passagem sem oportunidades no Burnley.

Em princípio, ele também não terá muito protagonismo com os 'spurs', pois chega para ser o reserva de Hugo Lloris após a saída de Vorm.

A imprensa britânica afirma que o goleiro, livre no mercado, inclusive já passou nos exames médicos. Com isso, espera-se que o clube anuncie a chegada do reforço em breve.

Joe Hart perdeu a posição de titular no Burnley e participou de apenas três jogos nesta temporada. Na anterior, disputou 21 jogos após chegar de passagens por West Ham e Torino.

Em sua passagem de maior destaque, ele jogou 349 jogos pelo Manchester City, clube em que mais atuou. Além disso, soma 75 partidas com a Seleção da Inglaterra.