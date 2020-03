Jogadores para seguir de perto na Libertadores

Paolo Guerrero (Internacional)

O centroavante peruano segue com o faro de gol que o tornou multicampeão e alvo dos focos por onde passe na América do Sul.

Everton (Grêmio)

O atacante faz o pavor de laterais-esquerdos e zagueiros. Protagonista na conquista da Copa América e principal figura no time de Renato Gaúcho, se tornou o jogador mais caro do continente e desejo de gigantes europeus.

Emmanuel Adebayor (Olimpia)

O atacante togolês foi trazido ao Paraguai para formar uma experiente e matadora dupla ao lado de Roque Santa Cruz.

Dani Alves (São Paulo)

Jogador com mais títulos da história do futebol, o lateral tem uma carreira em que não faltam decisões. Também tem técnica e habilidade de sobra para fazer a diferença na busca do tetra.

Nacho Fernández (River)

Um dos principais nomes desse ciclo multicampeão de Marcelo Gallardo. É um dos mais talentosos em atividade na argentina e já conquistou o título de 2018 na final contra o Boca.

Gabilgol (Flamengo)

O atacante do Flamengo vem em busca de seu bi. Decisivo com os dois gols da virada na final contra o River Plate, Gabigol foi artilheiro do Brasileirão e da Libertadores de 2019.