Jonathan Dos Santos publica foto íntima com modelo sem querer

Jonathan Dos Santos publicou teve um momento íntimo com Amanda Trivizas compartilhado publicamente. A modelo é conhecida por ser muito parecida com Kylie Jenner e tem mais de 819 mil seguidores no Instagram.

Não se sabe se é um relacionamento sério, no entanto, a notícia do envolvimento não aconteceu da forma mais elegante.

Por engano, o jogador do Los Angeles Galaxy publicou em sua conta oficial do Instagram uma foto em que ambos aparecem nus na cama, enquanto ela beija seu ombro.

O ex-jogador do Barcelona e do Villarreal apagou imediatamente a publicação, mas já era tarde demais. Milhares de pessoas já haviam salvado e compartilhado a foto íntima.