Jorge Jesus já foi para o Barcelona e foi estagiário de Cruyff

A imprensa portuguesa noticiou um possível interesse do Barcelona em Jorge Jesus, atual técnico do Flamengo. Apesar de pessoas próximas ao treinador terem dito ao Globoesporte.com que não houve nenhum contato, a relação entre o clube catalão e o Mister vem de muito tempo atrás.

Jorge Jesus era um grande admirador da equipe do Barcelona comandada por Johan Cruyff, com nomes como Pep Guardiola - hoje treinador do Manchester City, que foi comparado ao Mister pelo lateral Rafinha - e Romário no elenco e que recebeu o apelido de Dream Team (Equipe dos Sonhos, em alusão à seleção americana de basquete da mesma época) . A equipe, multicampeã, encantou o mundo, principalmente depois de levantar a Taça dos Campeões - como era chamada a Champions League - em 1992.

"O que mais me fez criar uma enorme estima por ele foi a ideia de jogo que tinha como treinador do Barcelona", declarou Jesus

A passagem português pelo Barcelona foi logo em seguida disso e no início de sua carreira como treinador, em 1993. Antes de comandar o Felgueiras, de Portugal, o Mister passou um tempo estagiando com Cruyff, grande lenda do futebol mundial.

O período aprendendo com o holandês ainda tem muita influência sobre o estilo de futebol que Jesus prega hoje. À época da morte de Cruyff, o português fez a seguinte declaração: "Também fui um pouco influenciado por essa ideia de que ganhar é mais importante, mas não chega. Sou um grande defensor dessa ideia que partilho na minha forma de ver o futebol. Mas Cruyff só há um. Era uma grande figura, um dos grandes mentores e criadores do que é o futebol moderno".

Até hoje, quase 30 anos depois, as influências de Cruyff no jogo do Flamengo de Jesus são nítidas. Em entrevista à Revista Veja, o Mister afirmou: “Sigo a filosofia de Cruyff, para quem não bastava ganhar, era preciso proporcionar espetáculo ao ‘adepto’ que paga o ingresso. É melhor ganhar de 5 a 4 que de 1 a 0, assim todos saem satisfeitos.”.

Se Jesus vai ou não vai para o Barcelona, ninguém sabe, mas que a influência do Dream Team e, principalmente, do estágio que fez na equipe, sob comando de Cruyff, fez toda a diferença na carreira do português e fez ele chegar aonde chegou - como um dos melhores técnicos da atualidade - isso fez.