Treinador português comemora mais um título no comando do Flamengo, ressalta as estatísticas positivas da equipe neste um ano sob seu comando, mas lamenta a ausência de torcedores na final do Campeonato Carioca por conta de medidas de prevenção ao coronavírus. Flamengo derrotou o Fluminense por 1 a 0 e se sagrou campeão pela 36ª vez.