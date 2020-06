Contrato pode atrapalhar sonho de Jesus por Mundial com o Flamengo

Jorge Jesus acabou de renovar o contrato com o Flamengo e já tem metas a cumprir no clube. O português admitiu que ter perdido o Mundial de Clubes para o Liverpool ficou entalado em sua garganta e que, para esta temporada, pretende "colocar a cereja em cima do bolo", mas as datas de seu contrato podem o atrapalhar.

"Nossa convicção é exatamente a mesma que tivemos no ano passado, e se possível, por a cereja no bolo, que ficou atravessado na garganta, que foi ser campeão do mundo. Vamos trabalhar para poder estar na final do Mundial de Clubes, que foi um dos objetivos que não conseguimos. Mas acreditamos que podemos estar lá. Para isso, como é óbvio, precisamos ganhar novamente a Libertadores", foram as exatas palavras de Jesus em sua entrevista após a assinatura do novo contrato.

Por um pedido do próprio treinador, o vínculo com o clube carioca tem um ano de duração, ou seja, se encerra em junho de 2021. Isso não seria um problema para os planos de ser campeão do mundo se a pandemia de coronavírus Covis-19 não tivesse atrapalhado o calendário do futebol.

Com o esporte paralisado quase que mundialmente durante pelo menos dois meses, as competições continentais não estão seguindo o ritmo previsto para que o torneio de clube da Fifa possa acontecer em dezembro deste ano, como é de praxe. A Libertadores ainda está na fase de grupos e a Liga dos Campeões não conseguiu terminar a disputa das oitavas de final, por exemplo.

Assim, a entidade máxima do futebol já admitiu ter que adiar o Mundial, mas encontra problemas com a nova data. Em julho de 2021 já estão marcadas a Eurocopa e a Copa América, que deveriam acontecer ainda em 2020, mas foram impedidas pelo vírus.

Deste jeito, é muito provável que o calendário de Jesus e da Fifa não se encaixam, impedindo o treinador de ter a chance de se redimir com a torcida rubro-negra e realizar seu desejo de ser campeão do mundo com o Flamengo. Talvez a única chance de colocar a cereja em cima do bolo seja renovar mais uma vez o contrato.