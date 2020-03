Jorge Jesus volta para Portugal com futuro indefinido no Flamengo

Em meio a paralisação do futebol no Brasil e no mundo devido a pandemia do coronavírus, Jorge Jesus, treinador do Flamengo, embarcou de volta para Portugal nesta seguda-feira.

O luso ficará ao lado da família até que a situação volte a se normalizar. Além do 'mister', outros membros da sua comissão técnica também retornaram ao país europeu.

"Estava à espera de uma decisão da diretoria, estudando e cuidando do planejamento de trabalho, mas, diante do adiamento de nossa volta às atividades, quero ficar ao lado de meus familiares nesse momento difícil, de enfrentamento de uma pandemia, que preocupa a todos nós. Rezo e torço para superarmos logo essa crise e eu poder voltar ao campo o mais breve possível", disse o treinador ao 'GloboEsporte.com', por meio da sua assessoria.

O Flamengo e Jorge Jesus ainda não entraram em um acordo sobre a renovação do contrato do comandante, que é válido até o mês de maio.