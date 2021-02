Jornais espanhóis não perdoam João Félix em derrota do Atleti

O Atlético de Madrid recebeu o Chelsea nessa terça-feira pela partida de ida das oitavas de final da Champions League e acabou sendo derrotado com um golaço de Giroud.

O time de Simeone não conseguiu jogar e foi completamente dominado pelos 'blues'. Tanto que os 'colchoneros' terminaram a partida sem chegar a gol.

João Félix foi titular no Wanda Metropolitano, mas tampouco conseguiu fazer muito. Um atuação que não passou em branco pelos jornais espanhóis.

Para o 'Marca', João "não foi capaz de levar a melhor um nenhuma disputa e precisa de mais para ser decisivo". O 'Mundo Deportivo' não foi tão critico: "Apenas algumas bolas para mostrar o seu talento. Com a equipe tão atrás, era difícil brilhar. Tentou uma bicicleta que saiu por cima."

Enquanto a analise do 'AS' foi mais detalhada. "Jogo complicado para o português, correndo muitos minutos atrás da bola, tarefa em que se sente menos cômodo. No segundo tempo deixou alguns lampejos de qualidade, tentando marcar de forma acrobática. Amarelou Mount e Jorginho graças à sua condução de bola mas foi pouco participativo."