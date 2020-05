Joseph Bouasse, ex da Roma, morre aos 21 anos

Uma das histórias mais tristes até agora em 2020 ocorreu nas primeiras horas desta segunda-feira no futebol europeu. Joseph Bouasse Perfection, um camaronês do Universitatea Cluj (Romênia), morreu de parada cardíaca aos 21 anos.

Sua morte põe fim a uma triste história que começou em 2016, quando ele foi enganado com outras crianças de Camarões e desembarcou na Itália em uma rede de tráfico de seres humanos.

Depois de estar na capital italiana sem um clube ou qualquer coisa para sobreviver, ele fez um teste na Roma para entrar nas categorias de base.

O meia atuou entre os jovens do clube no tempo de Totti. Depois de jogar pelo Vicenza, ele estava no Universitatea Cluj desde fevereiro.

"Estamos todos tristes ao saber da morte prematura do ex-jogador do time Primavera, Joseph Bouasse Perfection. Os pensamentos de todos da #ASRoma estão com todos os que estão mais próximos dele", disse a Roma em comunicado pelas redes sociais.