Jovem de 16 anos, da agenda do Tottenham à do Arsenal

Lamare Bogarde já tem dois dos grandes clubes da Premier League atrás dele. O zagueiro de 16 anos poderia dar o salto em sua carreira para as categorias inferiores da Premier.

No Feyenoord Sub-17, disputou 18 jogos nesta temporada, começando em 15 deles, e conseguiu marcar dois gols e dar quatro assistências.

Seus números atraíram a atenção do Arsenal, de acordo com o portal 'TMW', mas também está na agenda do Tottenahm, de Mourinho.

O português, precisamente, já dirigiu seu tio, Winston Bogarde, que passou por clubes como o Ajax, Milan e Barcelona.