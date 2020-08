Juliet separada: o que Neymar quis dizer com a expressão?

Nesta quarta-feira (12), contra a Atalanta, Neymar terá talvez a partida mais importante de sua carreira com a camisa do PSG. Com os desfalques e os fantasmas que o Paris enfrenta, o craque brasileiro será mais importante do que nunca contra o clube de Bérgamo, sensação do futebol italiano. Mas Neymar sabe disso e já "separou a Juliet" para fazer a festa nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Mais focado, maduro, bem fisicamente e líder do vestiário, Neymar chamou a atenção nos últimos meses pela mudança de comportamento. O craque deixou as polêmicas de lado para se concentrar em sua preparação para o retorno da Champions League.

A partir disso, torcedores brasileiros se uniram e invadiram as redes sociais para dar apoio ao camisa 10 do PSG para a partida contra a Atalanta. Inclusive, uma campanha foi criada para Neymar voltar a usar seu tradicional moicano na partida. E ele rapidamente atendeu aos pedidos.

Ao confirmar o penteado, o jogador postou a seguinte frase em seu Twitter: “Moicano feito, julliete separada e a caixinha de som carregando”.

Usar Juliet - óculos de sol da marca Oakley - ao lado de uma caixa de som virou marca registrada dos funkeiros pelo Brasil. O moicano também foi um pentado associado aos músicos do gênero durante muito tempo, apesar de já não ser mais tão popular quanto era há alguns anos. Em pouco tempo, o “ritual” se popularizou entre as pessoas em diferentes tipos de festas, principalmente em bailes Funk.

Assim, ao confirmar que o moicano está pronto, a Juliet separada e a caixa de som carregando, Neymar mostrou que está pronto para fazer a festa contra a Atalanta. E para ele, a grande festa seria ser decisivo mais uma vez na classificação do Paris, como aconteceu nas oitavas de final contra o Borussia Dortmund.

A partida acontece nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), e representa a melhor chance que o PSG teve nos últimos anos de conquistar a tão sonhada Liga dos Campeões. E Neymar está pronto para fazer isso acontecer.