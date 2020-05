Juventus, Fiorentina e Besiktas querem Carrascal

As atuações de Jorge Carrascal no River Plate não deixam de chamar atenção na Europa. Clubes como Juventus, Fiorentina e Besiktas estariam interessados no jogador.

O conjunto 'viola' quer a contratação do jogador do River. Apesar de ainda não ter se aproximado de forma oficial, 'Calciomercato' assegura que tentarão o colombiano.

Outro interessado é o Besiktas, que de acordo com o 'Sporx' acredita que ele seja a melhor opção para povoar o meio de campo na sua parcela mais ofensiva.

A Juventus não fica para trás. 'Tuttosport' informa que os 'bianconeros' o incluiriam em uma possível operação que acabe com Higuaín de volta a sua antiga equipe.

Sua saída está avaliada nos 20 milhões de euros da sua multa rescisória, um valor que até agora ninguém parece disposto a pagar.