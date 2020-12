Kaká de volta ao São Paulo? Qual função o ídolo pode desempenhar?

Pouco mais de seis anos depois de seu último jogo com a camisa do São Paulo, Kaká pode voltar ao clube que o revelou. Aposentado desde 2017, o ex-melhor do mundo foi convidado por Julio Casares para integrar o Comitê Avançado de Futebol (CAF), órgão não executivo, ou seja, ele não teria remuneração por esta função.

O dirigente gostaria de contar com representantes da área médica, financeira e ex-atletas nesse departamento auxiliar. Kaká foi um dos convidados, como antecipou o Globo Esporte. Antes mesmo de ser eleito presidente do clube, Casares já falava sobre o CAF, que seria um braço do departamento de futebol.

Caso se confirme, Kaká será o segundo ídolo confirmado na nova gestão do São Paulo. Muricy Ramalho já foi anunciado como o novo coordenador técnico do clube. Outro ídolo tricolor, Raí foi convidado para ficar no cargo de diretor executivo de futebol até fevereiro, quando a temporada se encerra. O novo diretor executivo ainda não foi nomeado.

Não será uma grande novidade no São Paulo se Kaká aceitar o convite de Casares. Desde março, o ex-meia faz um período de experiência em gestão de futebol no clube. Não é um trabalho remunerado também, mas o ídolo utiliza as instalações do Tricolor para vivenciar na prática as matérias estudadas em curso da Uefa.

Kaká atuou no São Paulo entre 2001 e 2003, quando foi vendido para o Milan. Em 2014, retornou ao Morumbi para uma segunda passagem. Desde a aposentaria, ele se aproximou muito clube e participou de lançamentos de camisas e da festa de apresentação de Dani Alves.