Kanté estaria aberto a tentar a sorte no United

A Inter e o PSG perguntaram ao Chelsea por Kanté. Mas nenhuma dessas opções acabaram convecendo o zagueiro.

Segundo o portal 'Daily Star', sua opção favorita é a do Manchester United. Os 'red devils' entraram em contato com ele para perguntar se ele jogaria no Old Trafford, ainda que ele teria que abaixar seu salário.

Kanté não descarta ir ao United. Porém, apenas se o Chelsea disser que quer vendê-lo.

O mercado fecha no dia 5 de outubro. Essa é a data limite para que o Chelsea decida o que fazer com N'Golo.