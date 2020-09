Khedira já sabe que não está nos planos da Juventus

A situação de Sami Khedira na Juventus deve ser resolvida nos próximos dias. De acordo com o que foi publicado por 'Calciomercato.com', o meio-campista alemão já sabe que está fora dos planos para esta temporada.

O contrato do meio-campista de 33 anos em Turim vale até junho de 2021, mas deve ser rescindido oficialmente na próxima segunda-feira, 28 de setembro, segundo a imprensa italiana.

A informação ainda afirma que Khedira quer convencer o novo técnico da Juventus a, pelo menos, permitir que o contrato seja cumprido até o final. No entanto, apesar de o ex do Real Madrid insistir em permanecer, Andrea Pirlo não tem lugar para ele em seu novo projeto, algo que ele já teria sido comunicado durante uma reunião.

Como segunda opção, o jogador espera permanecer na Serie A nesta temporada, algo que pode se tornar realidade com a camisa da Inter de Milão, clube que cogita sua chegada e que já não tem mais a concorrência da Roma, antes interessado em sua contratação.

Outra alternativa seria deixar o futebol italiano, pois grandes clubes como PSG e Manchester United fizeram consultas sobre sua possível contratação. Nos Estados Unidos, na Rússia e no Catar, também surgiram rumores sobre o interesse em contratar o experiente meio-campista.