Khedira, bastante comprometido com a Juve

O jogador alemão está comprometido com a Juve, em uma proclamação feita através das redes sociais. Ele estava convencido de que seu contrato terminaria, incluindo o ano extra opcional que existe como alternativa.

Aos 33 anos, Sami Khedira acredita que ainda tem algo a contribuir para a Juve. "Tenho contrato até 2022 e me sinto muito bem na Itália e na Juventus", disse o futebolista alemão.

"Encontrei uma equipe muito forte, com muita fome de ganhar muitos títulos. Agora tenho mais confiança no meu físico e quero ganhar muitos títulos com a Juventus", continuou ele.

No entanto, as lesões não deram uma trégua em Turim. Ele jogou apenas 34 jogos em duas temporadas. "Não tenho motivos para mudar de time e aceitar outro desafio. Estou muito feliz com a Juventus", disse ele, para terminar.