Presnel Kimpembe, o garoto de 24 anos que atualmente joga no PSG, chegou no clube em 2015.

Desde então, vem ajudando o clube francês e, no vídeo abaixo, é possível ver alguns exercícios de alto nível que o jogador desenvolve durante esse confinamento para que possa voltar com todo o gás e com excelente forma física aos campos de futebol.