A rivalidade faz parte do futebol, principalmente em uma competição tão equilibrada como a Premier League. Recemente, Jürgen Klopp, treinador do Liverpool e Frank Lampard, treinador do Chelsea, trocaram farpas devido ao alto investimento realizado pelos 'blues' na atual janela de transferências. O treinador 'red, no entanto, nega qualquer tipo de problemas com o ex-jogador.